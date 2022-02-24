Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки из Ростовской области в другие регионы России выехали 12 тысяч беженцев, эвакуированных из республик Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля.

Pnzreg.ru Встреча беженцев из Донбасса в Пензе

Так, по состоянию на 16:00 мск, материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили более половины заявителей. За сутки из Ростовской области в регионы России отправлено 18 поездов, которые перевезли около 12 тысяч женщин, детей и пожилых людей.

В настоящее время в 124 пунктах временного размещения приют нашли более 6,3 тысячи мирных граждан, в том числе более 3 тысяч детей.

ПЦР-тестирование на коронавирус прошли более 10 тысяч человек.