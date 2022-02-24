24 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 20:12 — REGNUM Страховые брокеры показали рост в 2021 году. Этой информацией сегодня поделился портал Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Рост, по словам председателя Совета Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) Катерины Якуниной, был ожидаем страховым рынком. Как отмечает Якунина, эти ожидания были связаны с восстановлением рынка после неопределенностей, связанных с пандемией. Несмотря на отсутствие, по ее словам, пока точных данных о сборах страховщиков за прошлый год, показатель, отражающий резкий рост вознаграждения страховых брокеров — почти 30% (15,1 млрд руб.), говорит сам за себя. В 2020 году прирост вознаграждения относительно 2019 года составлял только 4%. За посреднические операции страховые брокеры получили 9,5 млрд рублей вознаграждения (63% от всего вознаграждения страховых брокеров), по перестрахованию — 3,9 млрд рублей (26%), за консультационные услуги — 1,1 млрд рублей (7%) и еще 0,7 млрд рублей (4%) — за иные связанные со страхованием услуги. При этом на рынке страховых брокеров высокий уровень концентрации: и в 202-м, и в 2021 году на топ-10 страховых брокеров пришлось 84% всего вознаграждения. В целом же на страховом рынке в прошлом году работали 57 страховых брокеров, семь из которых специализируются исключительно на перестраховании.

Центральный банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем Якунина говорит о том, что резкий рост курсов валют может привести к финансовым потерям при просрочке оплаты по договорам перестрахования, оплачиваемым в долларах или евро, а также могут подорожать сама услуга перестрахования за рубежом и прямое страхование рисков, расчёт компенсации по которым зависит от цен на импортные запчасти. Речь, например, может идти о КАСКО. По словам председателя Совета АПСБ, многие компании несколько лет назад перешли на рублёвые лимиты в облигаторных договорах. Как раз сейчас — период первых платежей по облигаторам, размещенным с 1 января 2022 года. Оплата западным перестраховщикам по ним производится в долларах или евро. В итоге Якунина предупреждает, что финансовые потери перестраховщиков впоследствии могут сказаться на повышении тарифов по таким видам страхования.

В то же время напомним, что на днях ЦБ РФ, объявив о первых мерах поддержки для финансового рынка, сообщил, что в целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, а кредитным организациям — возможность использовать до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года. Президент ВСС Игорь Юргенс сообщил сегодня, что «Банк России предпринимает адекватные и своевременные шаги по поддержке экономики, которые уже неоднократно позволяли страховому рынку преодолеть кризис с меньшими потерями», добавив также, что ранее ЦБ также пошёл навстречу страховщикам жизни, разрешив уже в январе выровнять подходы к оценке инвестиционных активов и страховых резервов, которые разбалансировались из-за роста ключевой ставки. Как отмечает президент Союза, «если бы Банк России не принял этих мер, страховщики могли бы уже сегодня понести существенные убытки». Кроме того, ссылаясь на обнародованный нормативный документ, позволяющий, по словам Юргенса, — «страховщикам принимать к учёту инвестиционные активы по их ценам по состоянию на 18 февраля 2022 года», он также отметил и то, что Союз страховщиков находится в конструктивном диалоге с регулятором о мерах поддержки страхового рынка в условиях текущей ситуации и то, что страховой рынок переживает все экономические кризисы с некоторым запозданием (ввиду отложенности по времени страховых выплат) и в этой связи выразив надежду, что профессионализм регулятора вновь позволит ему предпринять своевременные меры поддержки, которые позволят страховому рынку справиться с трудностями и сейчас.

Игорь Юргенс Vesan99

Тем временем «Финансовая газета» со ссылкой на данные, обнародованные Игорем Юргенсом, опубликовала сегодня итоги деятельности страхового рынка по итогам прошлого года. Суммарные премии страховщиков жизни в 2021 году продолжили расти: по сравнению с предыдущим годом они увеличились на 22,1%, с 453,3 млрд до 553,4 млрд рублей. Более того, в связи с возросшими объемами выдач ипотеки сборы по кредитному страхованию жизни выросли за год на 39,1%, с 97,2 млрд до 136,1 млрд рублей. Увеличились и сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) — на 16,5%, до 219,4 млрд рублей. На 14,6% — выросли сборы по накопительному страхованию жизни (НСЖ), со 136,1 млрд до 155,9 млрд рублей. Сборы по прочим видам страхования выросли на 34,9% — с 30,9 млрд до 41,8 млрд рублей. Инвестиционное (ИСЖ) и накопительное страхование (НСЖ) выросли на 32,2% (до 215 млрд руб.) и на 52,4% (до 39,3 млрд руб.), соответственно. Размер регуляторных резервов страховщиков жизни по состоянию на 31 декабря 2021 года вырос почти на 12%, превысив 1,48 триллиона рублей.