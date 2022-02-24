Ярославль, 24 февраля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Начальнику исследовательской лаборатории ПАО «Славнефть-ЯНОС» Дмитрию Борисанову присвоено почётное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.

Славнефть-ЯНОС Дмитрий Борисанов

Государственной наградой по указу президента Дмитрий Борисанов отмечен за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность.

Дмитрий Борисанов родился в Ярославле, учился в школе№ 37 и после окончания Ярославского политехнического института уже более 35 лет работает в ПАО «Славнефть-ЯНОС». Работал оператором, начальником технологических установок, заместителем начальника цеха. С 2006 года является руководителем исследовательской лаборатории. Большой опыт работы позволяет ему находить эффективные технические решения. Он автор 38 патентов. 14 изобретений внедрены в ПАО «Славнефть-ЯНОС», экономический эффект составляет более чем 6,5 млрд рублей.

Дмитрий Владимирович имеет почётное звание «Инженер года» (2014 год), является автором 57 статей в научных журналах, регулярно представляет достижения предприятия на всероссийских и международных конференциях. Его научные интересы направлены на реализацию задач по увеличению выпуска нефтепродуктов для освоения северных территорий, Арктики и континентального шельфа. Эти разработки, выполненные совместно с группой специалистов предприятия, отмечены рядом премий, в том числе премией ПАО «Газпром» в области науки и техники, ежегодной премией в области финансов и экономики им. П.А. Столыпина, первой премией конкурса инновационных разработок Минэнерго и первой премией конкурса «Арктика и континентальный шельф — 2021».

Дмитрий Владимирович является руководителем совместной работы специалистов ПАО «Славнефть-ЯНОС», представителей Российской Академии наук и Министерства обороны РФ. Эта работа выдвинута в 2022 году на соискание премии Правительства России в области науки и техники.

Дмитрий Борисанов активно передаёт знания последующим поколениям. Он является председателем Государственной экзаменационной комиссии Ярославского государственного технического университета по направлению «химическая технология», научным руководителем проектов молодых специалистов. Заслуги Борисанова по подготовке кадров для нефтеперерабатывающей отрасли были отмечены в 2020 году дипломом ПАО «Газпромнефть». В том же году он был наставником школьников-призеров Балтийского научно-технического инженерного конкурса. В 2021 году в крупнейшем международном техническом состязании «ISEF-2021» под его руководством победу одержали учащиеся ярославского лицея № 86. Лицей входит в образовательную вертикаль «школа-колледж/вуз-предприятие», реализованную по инициативе Генерального директора ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николая Карпова для практикоориентированной подготовки кадров для завода.

Дмитрий Борисанов является активным сторонником и пропагандистом здорового образа жизни, участвует в спортивных мероприятиях завода и альпинистских восхождениях.