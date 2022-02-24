Луганск, , 18:59 — REGNUM Народная милиция Луганской Народной республики гарантирует гуманное отношение к военнослужащим ВС Украины, которые добровольно сложат оружие, заявил 24 февраля журналистам представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

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По его словам, в республике уже подготовлены места для размещения украинских силовиков, добровольно сдавшихся в плен.

Он подчеркнул, что сдавшимся украинским военнослужащим предоставят все, что положено по нормам соответствующих международных гуманитарных соглашений.

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