Луганск, 24 февраля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Народная милиция Луганской Народной республики гарантирует гуманное отношение к военнослужащим ВС Украины, которые добровольно сложат оружие, заявил 24 февраля журналистам представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

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По его словам, в республике уже подготовлены места для размещения украинских силовиков, добровольно сдавшихся в плен.

Он подчеркнул, что сдавшимся украинским военнослужащим предоставят все, что положено по нормам соответствующих международных гуманитарных соглашений.