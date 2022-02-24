Москва, , 21:21 — REGNUM Российский музыкант Lizer (Арсен Магомадов) отложил выпуск новой композиции. Соответствующей информацией артист поделился в истории на своей странице в Instagram 24 февраля.

Lizer Скриншот YouTube

Причиной переноса премьеры песни стали военные действия на территории Украины. Новая дата выхода работы на текущий момент неизвестна.

Напомним, что в 2022 году Lizer планирует выпустить новый студийный альбом. Будущая пластинка станет девятым полноформатным релизом в дискографии музыканта.

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