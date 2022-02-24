Москва, 24 февраля, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Российский музыкант Lizer (Арсен Магомадов) отложил выпуск новой композиции. Соответствующей информацией артист поделился в истории на своей странице в Instagram 24 февраля.

Скриншот YouTube Lizer

Причиной переноса премьеры песни стала военная операция на территории Украины. Новая дата выхода работы на текущий момент неизвестна.

Напомним, что в 2022 году Lizer планирует выпустить новый студийный альбом. Будущая пластинка станет девятым полноформатным релизом в дискографии музыканта.