Калуга, , 18:59 — REGNUM Депутаты Городской думы Калуги обсудили возможные варианты наиболее безболезненной адаптации приехавших в Калужскую область семей с детьми вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик.

Калужские депутаты помогут детям из Донецка и Луганска Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, принято единодушное решение в первую очередь сосредоточить внимание на помощи детям. В частности, собрать денежные средства на приобретение канцелярских товаров, учебных пособий и всего необходимого для ребят-школьников, чтобы они могли быстро включиться в образовательный процесс.

Калужские депутаты помогут детям из Донецка и Луганска Пресс-служба Городской думы Калуги

Также решено приобрести предметы личной гигиены, необходимые средства по уходу за малышами, детское питание, бутилированную питьевую воду, полотенца, одноразовую посуду, детские игрушки.