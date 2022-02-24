Москва, , 19:06 — REGNUM Больше думать о будущем страны, о её безопасности, а не о своих «сиюминутных проблемах», призвала российских граждан, выступающих против специальной военной операции в Донбассе, в беседе с журналистами 24 февраля спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Она подчеркнула, что нельзя «не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене», ведь «в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны».

Матвиенко отметила, что нельзя допустить событий, «которые нарушат нашу мирную жизнь». Россия имеет право отстаивать свои национальные интересы и свою безопасность — как и любая другая страна.

Матвиенко «Именно сейчас делается всё для того, чтобы в нашей стране было мирное небо».

Напомним, ряд общественных деятелей высказались в интернете с критикой военной специальной операции, которую Россия начала 24 февраля.

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