Москва, 24 февраля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Больше думать о будущем страны, о её безопасности, а не о своих «сиюминутных проблемах», призвала российских граждан, выступающих против специальной военной операции в Донбассе, в беседе с журналистами 24 февраля спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко в Петербурге

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Она подчеркнула, что нельзя «не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене», ведь «в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны».

Матвиенко отметила, что нельзя допустить событий, «которые нарушат нашу мирную жизнь». Россия имеет право отстаивать свои национальные интересы и свою безопасность — как и любая другая страна.

Матвиенко «Именно сейчас делается всё для того, чтобы в нашей стране было мирное небо».

Напомним, ряд общественных деятелей высказались в интернете с критикой военной специальной операции, которую Россия начала 24 февраля.