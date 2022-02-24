Лондон, 24 февраля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Стоимость фьючерсов на газ в Европе выросла на 60%, следует из данных лондонской биржи ICE в четверг, 24 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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В ходе торгов цена на мартовские фьючерсы на максимуме достигала $1636 за тысячу кубометров.

Цены на газ резко выросли в последние дни на фоне обострения ситуации на Украины. Ещё в понедельник, 21 февраля, расчетная цена составила около $850 за тысячу кубометров.