Майами, США, , 21:20 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст (Йе) выпустил четыре композиции из будущего альбома Donda 2. Соответствующую информацию опубликовало издание The Flow 24 февраля.

Канье Уэст NME

Известно, что прослушивание новых песен доступно эксклюзивно для обладателей плееров Stem на сайте stemplayer.com. Ожидается, что в новый альбом войдут 22 композиции.

Ранее Канье Уэст провёл презентацию альбома Donda 2 в Майами (США). Гостями мероприятия стали Джек Харлоу, Future (Нейведиус Деман Уилберн), Playboi Carti (Джордан Террелл Картер) и многие другие музыканты.

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