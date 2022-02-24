Саранск, , 18:51 — REGNUM Мордовия направила 16 тонн гуманитарного груза для эвакуированных жителей Донбасса в Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Гуманитарная помощь из Мордовии Пресс-служба правительства Мордовии

Груз был подготовлен с участием предприятий региона, удалось собрать 3 тонны сахарного песка, около 3 тыс. кг макаронных изделий, консервы, сгущенное молоко, чай, питьевую воду. Также в составе гуманитарной помощи — одежда, предметы гигиены, постельное белье. Кроме того, будут доставлены холодильники, микроволновые печи, тепловые пушки, электрические чайники, водораздатчики, удлинители, конвекторы.

Глава Мордовии, секретарь регионального отделения «Единой России» Артем Здунов осмотрел груз перед отправкой.

«Предлагаю отправить груз, не задерживая, потому что его очень ждут на Донбассе. Счастливого пути», — пожелал глава региона водителям фуры и сопровождающим.

Доставка будет осуществляться силами управления МЧС по Мордовии.

Отмечается, что в Ростовскую область уже доставлено из разных регионов России 800 тонн гуманитарных грузов, до 28 февраля поступит еще около 500 тонн продовольствия и товаров первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республика встретила железнодорожный состав с вынужденными покинуть свои дома жителями Донбасса. Всего прибыли 164 жителя ДНР и ЛНР, большинство из которых дети, женщины, пожилые люди и инвалиды. Они были оперативно доставлены в подготовленные в Саранске и Ковылкино пункты временного размещения.

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