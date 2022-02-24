Киев, 24 февраля 2022, 18:49 — REGNUM О попытке захвата Чернобыльской АЭС в ходе начатой Россией 24 февраля специальной военной операции написал украинский президент Владимир Зеленский в Twitter.
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1496861577546543104
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Отметив, что сообщил об этом шведскому премьер-министру Магдалене Андерссон, Зеленский добавил: «Это объявление войны по всей Европе».
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