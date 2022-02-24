Киев, 24 февраля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. О попытке захвата Чернобыльской АЭС в ходе начатой Россией 24 февраля специальной военной операции написал украинский президент Владимир Зеленский в Twitter, как обычно, без доказательств.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Отметил также, что сообщил об этом шведскому премьер-министру Магдалене Андерссон.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.