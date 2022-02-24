Донецк, , 18:44 — REGNUM Три человека были ранены в Киевском районе Донецка, который подвергся артиллерийскому обстрелу с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 24 февраля глава муниципалитета города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Киевский район Донецка продолжает оставаться прифронтовым.

«Под обстрелом ВСУ — прифронтовой Киевский район: три человека получили ранения», — написал мэр Донецка.

Кроме того, украинские снаряды повредили теплотрассу и две котельные, оставив без отопления 68 жилых домов.

Также под обстрелом украинских террористов остаются кварталы Ленинского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов Донецка.

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