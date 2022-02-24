Киев, , 21:18 — REGNUM Лейбл Masterskaya, принадлежащий украинскому певцу Ивану Дорну, перестаёт сотрудничать с исполнителями из России. Соответсвующий пост появился на странице лейбла в Instagram 24 февраля.

Иван Дорн Mary Mitso

https://www.instagram.com/p/CaWYUMRt8XM/

По словам представителей объединения, подобная мера является временной и направлена на защиту ценностей организации. Также лейбл прекратил сотрудничество со всеми российскими брендами и партнерами.

Напомним, что 31 мая 2022 года состоится премьера нового альбома Ивана Дорна под названием Dorndom. Пластинка станет четвёртым полноформатным релизом для артиста.

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