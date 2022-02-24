Москва, , 18:39 — REGNUM Очень странно выглядит отсутствие реакции на «валютно-денежную» панику среди населения со стороны руководства Минфина РФ и Центробанка, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Призываю Антона Силуанова и Эльвиру Набиуллину выступить с разъяснениями в средствах массовой информации. Это ваша прямая обязанность: успокойте граждан, тем паче поводов действительно нет — ни для паники, ни для каких-либо ограничений в сфере банковских операций или для денежного оборота», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что, узнав о событиях на Донбассе, тысячи людей кинулись осаждать обменники и банкоматы.

«Можно посетовать, что любые поспешные и необдуманные финансовые операции — это потеря времени, нервов, и, в конечном счете, денег. Но граждане и так не доверяют государству, а тут наши «денежные власти» как воды в рот набрали», — указал парламентарий.

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