Москва, 24 февраля 2022, 18:34 — REGNUM Специальная операция РФ на Украине проводится в рамках заявленного ранее президентом РФ Владимиром Путиным — признания независимости ЛНР и ДНР, и заключения договоров о взаимопомощи, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
«Украина и США: американское вмешательство в дела Украины»
Эксперт: «РФ пытается завершить восьмилетнюю войну на востоке Украины»
«Если же говорить о смыслах глубинных, то следует подчеркнуть, что Россия пытается завершить восьмилетнюю войну, которая реально идет на востоке Украины», — подчеркнул эксперт
«И, конечно, речь идет и собственной безопасности России, и об этом тоже говорил президент Владимир Путин. Решение о специальной операции было принято после более чем агрессивных заявлений со стороны украинского правительства, в том числе и возможном запуске ядерной программы», — отметил Виктор Потуремский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.