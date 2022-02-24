Саратов, , 18:39 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал предпринятые президентом России Владимиром Путиным меры, направленные на поддержку жителей Донбасса.

Валерий Радаев Kremlin.ru

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«Региональная власть солидарно поддержала решение президента, шаги, направленные на поддержку братского народа Донбасса. У области продолжает работать оперштаб по координации ведомств, отвечающих за размещение жителей ЛНР и ДНР. В пунктах временного пребывания созданы все необходимые условия. Открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Каждый прикреплен к территориальному медицинскому учреждению», — заявил Радаев.

Ожидается, что в Саратовской области с 28 февраля начинается обучение детей, прибывших с территории ДНР и ЛНР. Жителям, чьи права нарушались на протяжении восьми лет, будет оказана поддержка со стороны региональной власти. Это наш гражданский и нравственный долг, подчеркнул губернатор Саратовской области.

«Спасибо саратовцам, которые протянули руку помощи представителям братского народа —женщинам, детям, пожилым», — добавил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов заявил о необходимости в условиях непростой международной обстановки проявить единство и поддержать принятое президентом России Владимиром Путиным решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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