Москва, 24 февраля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Для России ситуация в отношении Донбасса и Украины в корне изменилась после заявления из Киева о том, что у него может появиться ядерное оружие, заявила 24 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова «Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля заявил, что Украина намерена пересмотреть Будапештский меморандум (о нераспространении ядерного оружия).