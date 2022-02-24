Вашингтон, 24 февраля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Американский рэпер Soulja Boy (Деандре Уэй) опубликовал видеоклип под названием Lion. Выход ролика состоялся на YouTube-канале артиста 24 февраля.

Скриншот YouTube Soulja Boy

В видео музыкант путешествует по различным локациям: от сцены концертного зала до пустыни. Съёмки клипа проходили в США.

Напомним, что Soulja Boy начал музыкальную деятельность в 2015 году. В настоящее время дискография исполнителя насчитывает четыре студийных альбома.