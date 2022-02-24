Донецк, , 18:27 — REGNUM Украинские полицейские, которые добровольно откажутся от продолжения работы на Киев, МВД ДНР гарантирует безопасность и возможность продолжения службы.

Эмблема МВД ДНР Mvddnr.ru

Об этом сообщается в обращении МВД ДНР, опубликованном 24 февраля.

«В случае вашего добровольного отказа от служения преступной власти ваши семьи не пострадают, а вам гарантируем безопасность и возможность продолжить службу в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля войска ДНР и ЛНР при поддержке ВС России начали наступление с целью освобождения территории Донбасса от украинской оккупации.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятеро солдат ВСУ растреляны за попытку перехода на позиции ЛНР