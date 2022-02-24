Донецк, 24 февраля 2022, 18:27 — REGNUM Украинские полицейские, которые добровольно откажутся от продолжения работы на Киев, МВД ДНР гарантирует безопасность и возможность продолжения службы.
Об этом сообщается в обращении МВД ДНР, опубликованном 24 февраля.
«В случае вашего добровольного отказа от служения преступной власти ваши семьи не пострадают, а вам гарантируем безопасность и возможность продолжить службу в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики», — указано в заявлении.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля войска ДНР и ЛНР при поддержке ВС России начали наступление с целью освобождения территории Донбасса от украинской оккупации.
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