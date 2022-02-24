Тюмень, 24 февраля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Тюмени завершено следствие по делу начальника исправительной колонии №1, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 годы начальник ИК №1 незаконно создавал благоприятные условия для отбывания наказания путем беспрепятственной доставки нескольким осужденным продуктов питания, запрещённых к передаче, а также требовал от осуждённых выполнения ремонтных работ без официального привлечения к труду и благотворительную помощь.

Начальник ИК№1 обвиняется по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий начальник исправительной колонии N1 в Тюмени приговорён к восьми годам лишения свободы за взяточничество.