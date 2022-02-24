Ливерпуль, Великобритания, , 18:24 — REGNUM Вчера, 23 февраля, «Ливерпуль» в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал крупную победу над «Лидс Юнайтед» со счетом 6:0. Таким образом, «мерсисайдцы», набрав 60 очков, сократили отставание от «Ман Сити» до трех очков.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

В составе «Ливерпуля» забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (15' пенальти, 35' пенальти), Жоэль Матип (30' Мохаммед Салах), Садио Мане (80' Джордан Хендерсон, 90') и Вирджил ван Дейк (90+3' Эндрю Робертсон).

В матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Ливерпуль» встретится с лондонским «Вест Хэмом». Игра состоится 5 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.