Лондон, 24 февраля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Британский актёр Кеннет Брана примет участие в съёмках «Оппенгеймера». Информацию об этом сообщил портал KinoNews 24 февраля.

Скриншот YouTube Кеннет Брана

На текущий момент неизвестно, какую именно роль получит Брана в будущей картине. Примечательно, что ранее актёр уже сотрудничал с режиссёром фильма Кристофером Ноланом («Довод») в других проектах.

Напомним, что выход «Оппенгеймера» запланирован на лето 2023 года. Ожидается, что бюджет картины составит более $100 млн.