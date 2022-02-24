Карталы, Челябинская область, 24 февраля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В Челябинской области арестовали депутата одного из сельских поселений, подозреваемого в расстреле своей бывшей супруги, а также мужчины, который пытался ей помочь. Об этом пишут СМИ.

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Сам подозреваемый находится в больнице. У него ранение живота.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено вечером 21 февраля на станции Карталы. Гражданин убил сотрудницу станции и ранил её коллегу.