Саранск, , 18:16 — REGNUM За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 39 пациентов. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 180 человек.

«Красная зона» Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1565 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 6645 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 в Мордовии выписались 580 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 47 068 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе подтвердили 57 391 случай заражения коронавирусом, из них 450 — за минувшие сутки.

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