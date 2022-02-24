Луганск, 24 февраля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Командование одной из частей ВС Украины приказало расстрелять пятерых своих солдат, попытавшихся перейти к бойцам ЛНР, сообщил 24 февраля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Инцидент произошёл в районе посёлка Новогригоровка.

«Сегодня в районе н. п. Новогригоровка пять военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ… предприняли попытку добровольно перейти на сторону ЛНР. Однако командование 30-й бригады в лице Зиневича отдало указание на хладнокровный расстрел в спину своих подчинённых», — указано в официальном Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Напомним, пресс-служба ФСБ России сообщила о переходе нескольких десятков украинских пограничников на территорию России в Брянской области и в Крыму.