Париж, 24 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. 24 февраля испанское издание Marca сообщило, что 23-летний фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение парижского клуба о продлении контракта.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Текущее соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до конца сезона и истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 23-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и девятью результативными передачами. В семи матчах Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 француз набрал 9 (5+4) очков по системе гол+пас.

Килиан Мабппе выступает за «ПСЖ» с 1 июля 2018 года после перехода из «Монако» за 145 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.