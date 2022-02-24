Москва, 24 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Европейцы, следуя за американцами в антироссийской санкционной политике, получат ответные меры, сообщили 24 февраля в пресс-службе МИД РФ.

Ответный удар

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Отметив, что новые недружественные шаги Брюсселя в отношении Москвы, Донецка и Луганска не смогут остановить поступательное развитие трёх дружественных государств и оказание им помощи, российское внешнеполитическое ведомство заявляет:

«В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жёсткие ответные меры».

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что завтра, 25 февраля, ЕС введёт санкции против России из-за ситуации на Украине.