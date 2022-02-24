Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Европейская футбольная организация УЕФА осудила действия России в отношении Украины. Об этом заявили 24 февраля в пресс-службе Союза футбольных ассоциаций Европы.

Символика Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге Татьяна Титаева © ИА REGNUM

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«УЕФА разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России в Украину», — говорится в сообщении организации.

В УЕФА заявили о «солидарности с футбольным сообществом Украины» в создавшейся ситуации.

УЕФА ранее заявило о проведении в пятницу, 25 февраля, внеочередного заседания Исполнительного комитета. В рамках него обсудят возможный перенос финала Лиги чемпионов с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге в другую страну. Ранее СМИ называли среди таких локаций Лондон и Рим.

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