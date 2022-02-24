Москва, , 21:15 — REGNUM Российская певица Дора (Дарья Шиханова) заявила о переносе своего нового альбома из-за боевых действий на территории Украины. Информацию об этом исполнительница сообщила в истории на своей странице в Instagram 24 февраля.

Дора Скриншот YouTube

«Альбома сегодня не будет. Прошу, берегите себя», — написала певица. Новая дата выхода пластинки остаётся неизвестной.

Ранее Дора анонсировала выход нового альбома под названием Miss. Будущий релиз станет третьим полноформатным проектом в дискографии артистки.

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