Москва, 24 февраля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Российская певица Дора (Дарья Шиханова) заявила о переносе своего нового альбома из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Информацию об этом исполнительница сообщила в истории на своей странице в Instagram 24 февраля.

Скриншот YouTube Дора

«Альбома сегодня не будет. Прошу, берегите себя», — написала певица. Новая дата выхода пластинки остаётся неизвестной.

Ранее Дора анонсировала выход нового альбома под названием Miss. Будущий релиз станет третьим полноформатным проектом в дискографии артистки.