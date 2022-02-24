Милан, Италия, , 18:04 — REGNUM Агент 24-летнего форварда «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано прокомментировал возможный переход футболиста из миланского клуба в «Манчестер Юнайтед» или каталонскую «Барселону».

Лаутаро Мартинес Agencia de Noticias ANDES

«Нет никаких проблем. Лаутаро не намерен покидать миланский клуб, он действительно счастлив, выступая за «Интер», — цитирует Алехандро Камано итальянский журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 23-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Аргентины по футболу на счету Мартинеса 10 (7+3) очков по системе гол+пас в четырнадцати турах отборочного турнира к чемпионату мира.

Мартинес выступает за «Интер» с 4 июля 2018 года после перехода из аргентинского «Расинга» за 25 миллионов евро. Текущее соглашение Мартинеса с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня 2026 года, а портал transfermarkt оценивает центрфорварда в 80 миллионов евро.