Еткуль, Челябинская область, , 18:03 — REGNUM В Челябинской области предпринимателя из Еткульского района осудили за незаконный оборот немаркированных табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сигареты

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Под судом оказался 53-летний житель Коркино. По данным следователей, он хранил в торговом павильоне более 3,5 тыс. немаркированных пачек сигарет. Стоимость изъятой продукции превысила 437 тыс. рублей.

Подсудимому назначили штраф в размере 100 тыс. рублей. А с учётом предыдущего приговора за покушение на дачу взятки его приговорили к двум с половиной годам условно с двухлетним испытательным сроком и штрафом в 200 тыс. рублей.