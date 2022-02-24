Горно-Алтайск, , 18:02 — REGNUM Российские военные в ходе специальной операции на Украине преследуют две цели. Об этом заявил руководитель военно-патриотического центра «Вымпел» Республики Алтай Александр Филиппов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Солдаты ВС России Mil.ru

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«У меня много друзей на Украине. У меня два сына, один из них сейчас там. Объявленная президентом операция имеет только две цели: мир на Донбассе и защита рубежей нашей Родины от военной угрозы. Это самозащита России», — отметил он.

По мнению общественника, Россия сегодня сильна и может обеспечить свою безопасность. При этом ей давно следовало навести порядок и помочь людям в Донбассе.

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