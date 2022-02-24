Вашингтон, 24 февраля 2022, 18:09 — REGNUM У посольства России в Вашингтоне собралась группа граждан, протестующих против российской военной операции на Украине, сообщает 24 февраля Fox News.
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Демонстранты пришли к зданию российского посольства после того, как президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине.
Протестующие размахивали флагами США и Украины, а также выкрикивали лозунги, выражающие недовольство политикой России.