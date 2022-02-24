Вашингтон, 24 февраля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. У посольства России в Вашингтоне собралась группа граждан, протестующих против российской военной операции на Украине, сообщает 24 февраля Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Демонстранты пришли к зданию российского посольства после того, как президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине.

Протестующие размахивали флагами США и Украины, а также выкрикивали лозунги, выражающие недовольство политикой России.