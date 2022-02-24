Москва, 24 февраля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. С начала специальной операции на территории Украины были сбиты боевой вертолёт и четыре ударных БПЛА Bayraktar TB2, сообщает 24 февраля Минобороны России.

President.gov.ua Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины

С начала операции воздушными и ракетными ударами были разрушены или выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов, три командных пункта, база ВМС Украины, 18 РЛС.

Кроме того, в Донбассе войска ДНР продвинулись на глубину до семи км, взяв в плен 14 военнослужащих ВСУ. Продвижение войск ЛНР было менее значительным, однако им удалось форсировать реку Северский Донец.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Вооруженные силы России начали специальную военную операцию на территории Украины. Одновременно Народная милиция ДНР и ЛНР перешла в наступление на линии соприкосновения в Донбассе.