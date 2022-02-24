Подгорица, 24 февраля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Согласно данным черногорского статистического ведомства Monstat, цены на потребительские товары и услуги, измеряемые индексом потребительских цен, в январе в среднем выросли на 1,3 процента по сравнению с декабрем 2021 года.

Инфляция

В январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года потребительские цены в среднем составили 5,7 процента.

«Наибольшее влияние на месячный уровень инфляции оказал рост цен на хлеб и крупы, молоко, сыр и яйца, овощи, горюче-смазочные материалы для автотранспорта, мясо, твердое топливо, фрукты, масла и жиры», — говорится в сообщении ведомства.