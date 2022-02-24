Москва, , 17:58 — REGNUM В четверг, 24 февраля, Роскомнадзор направил руководству компании Meta Platforms, Inc. письмо с требованием снять все ограничения, наложенные на официальную страницу телеканала «Звезда» в социальной сети Facebook, а также пояснить причины их введения.

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В направленном письме отмечено, что блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей.

Роскомнадзор фиксирует участившиеся случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. В связи с этим ведомство призывает российских пользователей регистрироваться и использовать национальные интернет-ресурсы и социальные сети.