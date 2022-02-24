Милан, Италия, 24 февраля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал возможность продления контракта с 40-летним таранным форвардом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.

Ben Sutherland Златан Ибрагимович

«Я знаю, что Ибрагимович хочет продолжить выступать за нас. Продление его контракта зависит только от него», — цитирует Пиоли журналист Фабрицио Романо.

Текущее соглашение Златана Ибрагимовича с «россонери» рассчитано еще на пять месяцев и истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович принял участие в пятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку. В составе сборной Швеции Ибрагимович отметился двумя ассистами в четырех турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.