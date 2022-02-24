, 17:56 — REGNUM Сотни граждан Украины попытались в экстренном порядке пересечь украинско-румынскую границу в районе КПП «Сигету — Мармацией» на севере Румынии. Об этом 24 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, у большинства из указанных лиц не было при себе необходимого пакета документов для пребывания в Румынии. При этом румынская пограничная полиция не препятствовала проникновению в страну граждан сопредельного государства. Предполагается, что все они в ближайшее время будут размещены в одном из лагерей для нелегальных иммигрантов в расположенном неподалеку населенном пункте Сирет.

Напомним, 24 февраля официальный Бухарест объявил о намерении принять на территории Румынии около 500 тыс. беженцев с Украины. По некоторым данным, на румынской территории уже началось создание нескольких десятков специальных центров для приема украинских граждан.