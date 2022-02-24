Улан-Батор, , 17:55 — REGNUM Монгольские пользователи соцсетей активно обсуждают последние события на Украине, споры о причинах пи последствиях конфликта. На этом фоне руководство страны сообщило о начале эвакуации граждан из Украины.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Украине сложная ситуация. Объявлено чрезвычайное положение. В Украине живут около 60 граждан Монголии, половина из них вернулась в родину. Вчера об этом обсудил с министром иностранных дел и поручил срочно эвакуировать своих граждан и оказать соответствующие поддержки гражданам», — заявил вице-премьер Сайнбуянгийн Амарсайхан.

Тем временем в соцсетях Монголии пользователи активно обсуждать тему Украины и России.

«В столице Украины началась война. Вот такая любовь России», — пишет пользователь Твиттера Монгол Улс.

«Уже началась война. А мы должны думать над каждым словом. Для нас будет вредно поддерживать или осуждать любую из сторон конфликта. Молюсь, чтобы чиновники не выразили своего мнения», — пишет пользователь Твиттера.

«Да, началась война. Никто не знает, когда и где закончится, сколько жизней и страданий принесет», — написал в Твиттере бывший премьер-министр Монголии Мэндсайханы Энхсайхан.

Большинство пользователей соцсетей отметили, что они до последнего не верили в войну.

«Я один из тех, кто совершенно не верил в том, что Россия нападет на Украину. Но сейчас верю. Наверное многие будут кричать «братский русский народ». Но вы забыли, что соседние страны захватили часть территории нашей страны», — пишет пользователь Фейсбука Монхболд Батмонх.

Некоторые пользователи в нынешних конфликтах обвиняют президента Украины Владимира Зеленского.

«Этот комедийный актер хотел вступить в НАТО и тем самым поставил судьбу страны под угрозу. Этот парень к сожалению не понимал, с какой страной он враждует», — пишет пользователь Фейсбука Баттор.

«Украина разрушается из-за коррупции. Просто Россия использовал это. Власти Украины коррумпированы, граждане постоянно организуют митинги. Если б не было коррупции, то такое как сегодня не произошло бы», — пишет пользователь Фейсбука Аанхаа Анхбаяр.

Ряд пользователей подсчитывают плюсы и минусы войны для Монголии.

«Может прерваться поставка горючего из России. И Россия наверное не сможет поставить свой уголь в КНР. Это для нас будет большим шансом. Возможно Россия потребует поддержать её, но нам надо поддерживать нейтралитет», — пишет пользователь Фейсбука Цолмон Батдэлгэр.