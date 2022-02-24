Москва, 24 февраля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Видео с российским судном SGV-FLOT в Азовском море, которое было обстреляно 24 февраля ВСУ, опубликовано на сайте YouTube.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля украинские военные обстреляли ракетами в Азовском море два грузовых российских судна — SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY.

На SGV-FLOT после обстрела начался пожар, один член экипажа получил ранение. Это судно принадлежит ООО «Контур СПб».