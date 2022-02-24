Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Западные державы многие годы равнодушно наблюдали за тем, как киевский режим убивал людей на Донбассе. В этой ситуации у руководства России не осталось никаких других вариантов, кроме как прекратить эту преступную практику. Об этом заявил председатель Санкт-Петербургской региональной общественно-культурной организации «Союз Донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области», журналист Сергей Лисовский.

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Своё мнение он высказал в соцсети Facebook, реагируя на один из постов экс-посла США в России Майкла Макфола. Однако вскоре комментарий петербургского журналиста был удалён со страницы американского деятеля. Макфол написал на своей странице: «Русские не дураки. Мне трудно поверить, что россияне верят в полную чепуху, которую Путин предложил объяснить своей бессмысленной войной».

Это вызвало возмущение петербургского общественного деятеля.

«То, что русские не дураки — тут вы правы, — ответил Сергей Лисовский. — Русские очень долго терпели. И всегда так было. Терпят-терпят, а потом перестают терпеть».

По его мнению, в руководстве России надеялись, что «киевский безумный фашистский режим одумается», однако этого так и не произошло.

Лисовский подчеркнул, что президент России Владимир Путин пытался за эти годы договориться о справедливом решении конфликта на Донбассе. И в России нет ненависти к Украине.

«Я лично люблю Донбасс, я там родился, я люблю Украину, я учился в Одессе. Там живёт много замечательных добрых и умных людей. Но я не принимаю бандеровщину и нацизм. Вся эта русофобия специально раздувается и Украину противопоставляют России. Зачем? Это безумие нужно прекращать. Россия за мир!», — резюмировал глава «Союза Донбассовцев».