Ростов-на-Дону, , 17:52 — REGNUM Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» совместно с Ростовским государственным театром кукол организовали выездные спектакли для детей беженцев из ЛНР и ДНР. Представления уже прошли в трех пунктах временного размещения беженцев в Ростовской области, созданных на базе детских лагерей «Котлостроитель», «Красный десант» и «Звезда», на территории которых проживает более 800 детей. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

Кукольный спектакль для маленьких беженцев МГЕР

«Сегодня мы дали старт выездным спектаклям для детей беженцев из Донбасса. Первые представления уже прошли в трех пунктах временного размещения беженцев в Ростовской области. На их территории проживает около 1500 человек, в том числе более 800 детей. Многие из ребят еще совсем маленькие, очень важно организовать для них не только интересный, но и полезный досуг. Артистам Ростовского театра кукол удалось скрасить времяпровождения детей и поднять им настроение. В ближайшее время мы организуем спектакли еще в нескольких пунктах временного размещения беженцев в Ростовской области. Выражаем огромную благодарность коллективу Ростовского государственному театру кукол», — рассказал Антон Демидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области «Молодая Гвардия Единой России» на базе регионального отделения Организации открыла волонтерский штаб для оказания помощи беженцам из ЛНР и ДНР.

Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» работают добровольцами в шести пунктах временного размещения беженцев.