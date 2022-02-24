МГЕР: Более 800 детей из Донбасса посмотрели кукольные спектакли в Ростове
Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» совместно с Ростовским государственным театром кукол организовали выездные спектакли для детей беженцев из ЛНР и ДНР. Представления уже прошли в трех пунктах временного размещения беженцев в Ростовской области, созданных на базе детских лагерей «Котлостроитель», «Красный десант» и «Звезда», на территории которых проживает более 800 детей. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области «Молодая Гвардия Единой России» на базе регионального отделения Организации открыла волонтерский штаб для оказания помощи беженцам из ЛНР и ДНР.
Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» работают добровольцами в шести пунктах временного размещения беженцев.