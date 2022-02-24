Симферополь, , 17:52 — REGNUM Указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым», подписал глава Крыма Сергей Аксёнов, документ опубликован 24 февраля на сайте правительства Крыма.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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В соответсвии с указом, органы управления и силы территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системыпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым должны продолжить функционирование в режиме «повышенная готовность».

Минздраву региона дано поручение обеспечить проведение медосмотров прибывающих на территорию региона беженцев на наличие COVID-19, проведение вакцинации согласно календарю прививок и профилактику возникновения инфекционных заболеваний. Министерству образования поручено обеспечить образовательный процесс детей беженцев, обеспечить их бесплатным питанием. Минтранс должен обеспечить доставку прибывающих к пунктам размещения.

Также глава администраций муниципалитетов поручено подготовить пункты приема беженцев и обеспечить их предметами первой необходимости. Сопровождение транспорта должно обеспечить МВД, также МЧС власти просят оказать экстренную психологическую помощь для прибывших.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили об экстренной эвакуации населения. 21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.